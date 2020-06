O primeiro-ministro britânico reagiu, este sábado, à tarde de fortes protestos marcados por confrontos entre os manifestantes e a polícia em Londres. Boris Johnson foi claro na mensagem.

De um lado, estavam grupos ligados à extrema-direita e do outro a polícia britânica que esteve, claramente, em minoria. Foram arremessadas garrafas e ouviram-se cânticos como "somos racistas e gostamos disso".

Além de Londres, as manifestações ocorreram em várias outras cidades do Reino Unidos como Belfast, na Irlanda do Norte, e Brighton, no sul de Inglaterra, embora não tenham sido aí registados atos de violência.

O secretário do Interior britânico, Priti Patel, também já tinha criticado o “vandalismo inaceitável” dos manifestantes que este provocaram a polícia em Londres.

Throughly unacceptable thuggery.



Any perpetrators of violence or vandalism should expect to face the full force of the law. Violence towards our police officers will not be tolerated.



Coronavirus remains a threat to us all. Go home to stop the spread of this virus & save lives. https://t.co/HsOx9cgrqD