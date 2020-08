As autoridades de saúde do Reino Unido, equipadas com fato de proteção completo, retiraram um passageiro que estava infetado, de um avião da Ryanair, que estava prestes a descolar para Itália.

Tudo aconteceu na quarta-feira à noite no aeroporto de Stansted, em Londres. Momentos antes da partida para Pisa, o passageiro recebeu, via mensagem de texto, o resultado do teste à covid-19 que tinha feito dias antes.

Segundo o The Guardian, de imediato, o passageiro e o seu acompanhante foram transferidos para a área de isolamento do aeroporto, onde foram recebidos pelas autoridades sanitárias. Os assentos do avião e os compartimentos superiores da cabine foram desinfetados e o avião acabou por partir com uma hora de atraso.