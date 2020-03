Tinha cinco anos e mal sabia escrever quando lhe caíram os primeiros dentes. A Fada dos Dentes de Malachi Justin deu-lhe, na altura, uma nota de 5 libras. Sensibilizado com a situação dos sem-abrigo em Ilford, cidade do Reino Unido onde vive, nos subúrbios de Londres, o menino escreveu uma carta ao Exército de Salvação local, pedindo que usassem aquele dinheiro para “comprar uma casa” para aqueles que não tinham nenhuma.

Os responsáveis da instituição de solidariedade social sentiram-se sensibilizados com a atitude do menino e decidiram lançar mãos à obra, para angariar fundos e criar alojamento para os sem-abrigo da região. As 5 libras de Malachi transformaram-se em 5 milhões (5.800 mil euros).

Agora, com 10 anos, Malachi viu erguido um prédio, em Ilford, com 42 apartamentos para aqueles que necessitam de um teto e, por várias razões, não têm acesso a benefícios do Estado.

O prédio, construído com contentores e inaugurado no final do mês de fevereiro, foi batizado de Malachi Palace. “Não acredito que isto aconteceu mesmo e que construímos casas para quem não tem uma. Estou mesmo feliz que o Exército de Salvação tenha usado o meu dinheiro para fazer isto. Ninguém devia ser obrigado a dormir nas ruas. Toda a gente devia ter direito a uma casa”, disse o menino, citado pelo jornal Evening Standard, um dos muitos meios de comunicação britânicos que deu cobertura ao projeto.

“Malachi deu-nos o foco para pensarmos como podíamos construir casas e providenciar apoio para que estas pessoas possam regressar a uma vida ativa e independente”, consefessou o líder do Exército de Salvação de Ilford, John Clifton.

Cada um dos 42 contentores, tem um quarto-sala, uma pequena cozinha e uma casa de banho. Foram posicionados, de forma a construir um pequeno prédio de quatro andares.

Mas o Malachi Palace é muito mais que uma casa. A instituição angariou 2,5 milhões de libras para ajudar na manutenção do prédio nos próximos anos e para providenciar ajuda técnica, 24 horas por dia, para ajudar os residentes com questões como violência doméstica, trauma infantil e saúde mental.