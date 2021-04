A estação de London Bridge foi evacuada esta quarta-feira depois de um pacote suspeito ter sido encontrado a bordo de uma carruagem.

A polícia está em todo o lado a evacuar a estação e a forçar as pessoas a sair das plataformas" , disse um utente do metro.

Ongoing Incident at London Bridge Station - Whole station has been evacuated and trains held back pic.twitter.com/uHsieNSAcQ