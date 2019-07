Um vídeo amador mostra um homem a escalar, sem arnês, a torre Shard, em Londres. Esta torre tem mais de 300 metros de altura e é o edifício mais alto da União Europeia. O incidente, que aconteceu na madrugada desta segunda-feira, levou mesmo a que algumas zonas da área circundante fossem fechadas ao público.

O episódio aconteceu por volta das 05:15 da manhã e levou à chamada da polícia ao local.

Police were called at 05:15hrs on Monday, 8 July following reports of a ‘free-climber’ on the Shard. Emergency services attended and the man went inside the building where he was spoken to by officers. He was not arrested.