Já abriu a primeira piscina suspensa com fundo de vidro do mundo. A "Sky Pool" está a uma altura de 35 metros e 'faz a ligação' entre dois edifícios de apartamentos no bairro de Nine Elms, em Londres, Reino Unido.

Todavia, esta atração turística só está aberta aos residentes desses arranha-céus que pertencem à Embassy Gardens. Significa isto que, atualmente, só a poderá ver à distância ou, se conhecer algum dos residentes, poderá ir como convidado. Sky poll

Com 25 metros de comprimento e 3,1 de profundidade, a "Sky Pool" alberga 148 mil litros de água, tem um bar e ainda um spa. As laterais têm cerca de 20 centímetros de espessura e o fundo cerca de 30.

De acordo com a Embassy Gardens, este conceito surgiu depois de um dia de verão em 2013: "a nossa equipa de criativos reuniu-se para discutir onde é que poderíamos instalar a piscina externa (...) e decidimos que o único espaço com largura suficiente era entre os edifícios".

Foram feitos vários desenhos técnicos e análises comportamentais até se chegar ao resultado final, em parceria com a empresas de arquitectura e engenharia Hal Currey e Arup Associates. Mas o objetivo final era apenas um: "nadar como se estivéssemos a voar".