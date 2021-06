O polícia britânico, acusado de raptar e abusar sexualmente de Sarah Everard, assumiu esta terça-feira os crimes.

Wayne Couzens, de 48 anos, declarou-se culpado no tribunal penal de Old Bailey, em Londres, antes do julgamento cuja data provisória de arranque está marcada para 25 de outubro.

O desaparecimento na noite de 3 de março de Sarah Everard, de 33 anos, enquanto se deslocava para casa depois de visitar amigos, chocou o Reino Unido e relançou o debate sobre a segurança das mulheres no espaço público.

O corpo da mulher londrina foi encontrado uma semana depois, num bosque na região de Kent, no sudeste do Reino Unido, sem que a causa da morte tenha sido divulgada.