A multinacional francesa de cosmética L'Oréal anunciou, neste sábado, que vai remover palavras como "branqueador" dos seus produtos.

A decisão surge na sequência dos protestos antirracismo à escala mundial, após a morte violenta de George Floyd às mãos da polícia norte-americana.

Mas há mais palavras a descartar, além de branco/branqueador. A empresa decidiu eliminar, ainda, as expressões "claro", de pele, olhos ou cabelos claros, e "imuninador".

O Grupo L'Oréal decidiu retirar as palavras branco/branqueador, claro/aclarado, luminoso/iluminador de todos os seus produtos de noite para a pele", anunciou, em comunicado.

George Floyd, de 46 anos, morreu 25 de maio, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.

Desde a divulgação das imagens nas redes sociais, sucederam-se protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas, algumas das quais foram palco de atos de pilhagem, um cenário que se estendeu também a várias cidades mundiais.

Noutro âmbito, a L'Oréal anunciou, na quinta-feira, que todos os locais de produção, administração e investigação da L'Oréal vão alcançar a neutralidade de carbono até 2025, ao melhorar a eficiência energética e usar 100% de energia renovável.

A L'Oréal “está a acelerar a sua transformação para um modelo de negócio que respeita os limites do planeta e reforça os seus compromissos com a sustentabilidade e a inclusão”,escreveu em comunicado, adiantando que, até 2030, 100% dos plásticos usados nas embalagens dos seus produtos serão de fontes recicladas ou de base biológica e que até esse ano reduzirá em 50% todas as suas emissões de gases de efeito estufa por produto acabado, em comparação com 2016.