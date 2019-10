Os incêndios no estado norte-americano da Califórnia continuam a devastar a região, afetando tudo e todos em volta. De Simi Valley chega uma história de um cavalo que voltou para trás para salvar a sua família dos fogos.

O dono do rancho CB, Dan Dollar, descreveu a situação dos fogos como "assustadora, muito assustadora". A ele juntaram-se outros agricultores, para tentarem salvar alguns dos animais que estavam na zona.

Segundo o USA Today, em apenas algumas horas foram salvos cerca de 110 cavalos na área, o que ocupou todos os estábulos e obrigou as autoridades a improvisarem para acolher mais animais.

Um dos cavalos salvos, acabou por voltar para trás assim que foi libertado, na tentativa de salvar aquilo que será a sua família. Minutos depois, o animal regressou com uma égua e um potro.

Video of the day from the #EasyFire. A horse goes back into the blaze to get his family. pic.twitter.com/I51bDjgZSQ