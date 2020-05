As câmaras de vigilância do estabelecimento prisional North County Correctional Facility, em Los Angeles, captaram imagens de reclusos a tentarem infetar-se propositadamente com o novo coronavírus.

Por detrás deste comportamento parece estar a ideia de que as autoridades americanas possam vir a ser forçadas a conceder liberdade condicional a um maior conjunto de presos. Esta crença está a ganhar cada vez mais participantes nas prisões norte-americanas, sobretudo, no estado da Califórnia.

Os vídeos foram apresentados durante uma conferência de imprensa da Polícia de Castaic, localidade a 67 quilómetros de Los Angeles, em que o xerife Alex Villanueva do condado alertou para este problema que pode gerar um aumento exponencial do número de infetados com Covid-19 nas prisões norte-americanas.

É triste pensar que alguém, deliberadamente, tenta expor-se à Covid-19. De algum modo surgir a crença errónea, entre a população prisional, que se testar positivo seria uma maneira de forçar as autoridades a libertar mais reclusos. Isso não vai acontecer”, explicou o xerife Alex Villanueva.

As autoridades californianas disponibilizaram ainda dois vídeos, de dia 15 e 26 de abril, em que é possível ver-se os prisioneiros a partilhar copos de água quente, tentando aumentar a temperatura corporal de modo a simular uma febre, e ainda vários reclusos a colocar a mesma máscara tentando potenciar a propagação do vírus.

Na semana após a gravação das imagens, pelo menos 21 presos estavam infetados com o novo coronavírus na prisão North County Correctional Facility.

Como resultado deste comportamento particular, 21 reclusos testaram positivo à Covid-19 ao longo da semana após os vídeos terem sido captados e isso é problemática.”, revelou o xerife do condado de Los Angeles.

Até ao momento nenhum dos reclusos admitiu que estaria a tentar contrair o novo coronavírus. Este novo comportamento dos presos parece estar na base de um aumento, a rondar os 60%, do número de infetados em estabelecimentos prisionais no condado de Los Angeles.