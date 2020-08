Um navio humanitário fretado no maior sigilo no Mediterrâneo pelo artista de rua britânico Banksy pediu ajuda imediata esta madrugada após um resgate massivo de migrantes e informou ter pelo menos um morto a bordo.

O barco Louise Michel recolheu na sexta-feira 130 migrantes à deriva num barco pneumático, escreveram na rede social Twitter os organizadores da campanha na conta @MVLouiseMichel.

Depois de um primeiro resgate na quinta-feira, o navio agora tem 219 náufragos a bordo, contando apenas com dez tripulantes, adiantaram.

"Precisamos de ajuda imediata", afirmaram, exortando a União Europeia e as autoridades italianas a agirem.

"Já há um morto no barco. Os outros apresentam queimaduras de combustível, estão no mar há dias e agora foram deixados por sua conta numa área de busca e salvamento da UE", acrescentaram.

🔴Alert! #LouiseMichel assisted another 130 people - among them many women & children - and nobody is helping! We are reaching a State of Emergency. We need immediate assistance, @guardiacostiera & @Armed_Forces_MT. We are safeguarding 219 people with a crew of 10. Act #EU, now! — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 28, 2020

Batizado em homenagem a "Louise Michel", uma anarquista francesa do século XIX, o navio, decorado com graffiti do artista britânico, partiu no dia 18 de agosto do porto espanhol de Borriana, perto de Valência, segundo o The Guardian.

O jornal referiu também que o navio está à procura de um porto seguro para desembarcar passageiros ou transferi-los para um navio das guardas costeiras europeias.

De acordo com o 'site' Marinetraffic, o Louise Michel estava esta madrugada imóvel no mar a cerca de cem quilómetros a sudeste da ilha italiana de Lampedusa, ao sul da Sicília.

"Repetimos, o Louise Michel está incapaz de se mover de forma segura e ninguém está a caminho para nos ajudar. As pessoas resgatadas passaram por traumas extremos e é tempo de os levar para um lugar seguro. Precisamos de ajuda imediata", escreveram no Twitter.

We repeat, #LouiseMichel is unable to safely move and nobody is coming to our aid. The people rescued have experienced extreme trauma, it's time for them to be brought to a #PlaceOfSafety. We need immediate assistance. — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020

No Twitter foram também publicadas várias fotos de uma operação de auxílio ao Sea-Watch 4, um navio humanitário das organizações não-governamentais (ONG) Médicos Sem Fronteiras e Sea-Watch, presente na área desde meados de agosto.

O diário britânico publicou várias fotos do barco, pintadas em rosa e branco, com graffiti de Banksy, retratando uma jovem com um colete salva-vidas segurando uma bóia em forma de coração.

A tripulação é composta por 10 elementos, “ativistas europeus com longa experiência em investigação e salvamento no mar”.

A capitã do navio é Pia Klemp, uma ativista de direitos humanos alemã conhecida por ter conduzido vários outros navios de resgate, incluindo o Sea-Watch 3.

O jornal diz que o artista não está a bordo, acrescentando que toda a operação foi montada entre Londres, Berlim e Borriana.

Muitos barcos pequenos com migrantes, principalmente tunisinos, atracaram durante todo o verão na ilha italiana de Lampedusa, no sul da Sicília.

O Sea-Watch 4, navio das ONG Médicos sem Fronteiras e Sea-Watch, está presente na área desde meados de agosto e já realizou diversos resgates.

O último navio a regressar do Mediterrâneo central, o Ocean Viking - fretado pela ONG SOS Méditerranée - desembarcou na Sicília no início de julho com 180 migrantes, antes de ser imobilizado pelas autoridades italianas por "motivos técnicos".