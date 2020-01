Isabel dos Santos falou pela primeira vez da investigação “Luanda Leaks” , que revelou mais de 715 mil ficheiros que detalham esquemas financeiros, numa entrevista ao programa Panorama, da BBC, que será divulgada esta segunda-feira às 19:30 de Lisboa

No excerto que foi disponibilizado antes da transmissão da entrevista, a empresária reitera que as alegações são “completamente falsas” e uma “caça às bruxas" de cariz político do governo angolano.

Lamento que a Angola tenha escolhido este caminho, acho que temos todos muito a perder”, disse a empresária.

A empresária angolana considera esta perseguição “seletiva” a “duas ou três pessoas da família dos Santos", desmentindo o nepotismo associado ao seu pai, antigo presidente de Angola.

Se me perguntarem se existe algum mal em um angolano ter um negócio com uma empresa do Estado eu digo que não vejo nada de errado", afirmou.

"Não podem apenas dizer que só porque eu sou filha de alguém, sou imediatamente culpada”, disse Isabel dos Santos, considerado que existe muito “preconceito” em relação ao seu sucesso, algo que já tinha mencionado numa série de declarações na sua conta pessoal no Twitter.

A minha “fortuna” nasceu com meu caracter,minha inteligência, educação, capacidade de trabalho, perseverança.Hoje com tristeza continuo a ver o “racismo” e “preconceito” da Sic e Expresso,fazendo recordar a era “colônias” em que nenhum africano pode valer o mesmo que um “Europeu” — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020

"Quando olhamos para o meu histórico e vemos o trabalho que tenho feito e todas as empresas que construí, são empresas competitivas", acrescentou, realçando que todos os seus negócios "têm a melhor gestão".

O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) revelou, no domingo, mais de 715 mil ficheiros, sob o nome de "Luanda Leaks", que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que estarão na origem da fortuna da família.

Ao longo de vários meses, foram analisados 356 gigabytes de dados relativos aos negócios de Isabel dos Santos entre 1980 e 2018, que ajudam a reconstruir o caminho que levou a filha do ex-presidente angolano a tornar-se a mulher mais rica de África.

Isabel dos Santos banida da cimeira de Davos

O Fórum Económico Mundial cancelou a presença de Isabel dos Santos. De acordo com o The Guardian, o nome da empresária foi removido de uma lista de participantes que se preparam para se reunir em Davos, para o encontro anual de líderes empresariais e políticos.

No Fórum Económico Mundial, que arranca esta semana, são esperados 50 chefes de Estado. Isabel dos Santos era uma as participantes, uma vez que uma das suas empresas, a Unitel, é patrocinadora do evento.

Os organizadores do evento disseram estar a "reavaliar" a participação da Unitel.