Acusada de ter lesado o Estado angolano em mais de mil milhões de euros, Isabel dos Santos quer agora acrescentar um novo capítulo a esta história: a empresária está disponível para negociar com Angola o levantamento do arresto dos seus bens e contas bancárias, devolvendo o dinheiro aos cofres do Estado.

Os seus advogados já estão em contacto com a Procuradoria-geral de Luanda para tentarem chegar a um acordo.

A noticia é avançada pelo semanário Expresso, que cita fonte ligada à empresária. O jornal adianta que Isabel dos Santos vai devolver 193 milhões de euros relacionados com a sua entrada na Galp, mais 146 milhões de dólares de um negócio que envolveu uma empresa de diamantes e ainda 38 milhões de dólares retirados de uma conta da Sonangol já depois de ter sido exonerada da presidência da empresa.

Em declarações ao Expresso, o procurador Hélder Pitta Groz considera a iniciativa de Isabel dos Santos um sinal ainda ténue.

Fonte próxima de José Eduardo dos Santos revelou ainda ao Expresso que a pressão que o ex-presidente está a exercer sobre a filha para que deixe de se expor na comunicação social e para evitar o extremar de posições para salvar os ativos em Angola terá sido decisiva para esta mudança de estratégia de Isabel dos Santos.

Entretanto, a presidente da CMVM admite que pediu documentos relativos ao caso "Luanda Leaks" à Galp, à NOS e a outras auditoras, mas não estao ainda definidos os próximos passos.