A francesa Luce Douady, jovem promessa do alpinismo, com apenas 16 anos, morreu, no domingo, durante uma escalada com amigos, confirmou a Federação Francesa de Montanhismo e Alpinismo (FFME na sigla original).

A campeã mundial de juniores caiu de uma altura de 150 metros na região montanhosa situada entre as comunas de Crolles e Saint-Pancrasse, em Isère, nos Alpes franceses.

Luce Douady dirigia-se com um grupo de sete/oito pessoas para o penhasco de Luisset, ao início da tarde, quando caiu.

As circunstâncias em que ocorreu a queda não são conhecidas e estão sob investigação.

Luce Douady deixou-nos ontem [domingo]. Ela deixou-nos como viveu, vivendo a vida ao máximo. Os seus colegas, treinadores e clube, Chambéry Escalade, estão em choque com esta notícia terrível. A federação está de luto", afirmou a FFME, em comunicado divulgado na segunda-feira.

Luce Douady sagrou-se campeã mundial de juniores em bouldering (Escalada em Rocha) em Arco, Itália, e terminou em quinto na estreia num Campeonato do Mundo de Boulder, em Vail, nos Estados Unidos.

Era uma jovem, brilhante e talentosa atleta", descreveu a Federação Internacional de Escalada Desportiva (IFSC).

A Escalada é uma das modalidades que vai estar representada, pela primeira vez, nos Jogos Olímpicos, que se realizam em Tóquio, no próximo ano, devido à pandemia de Covid-19.