Se falarmos em passageiros que processam companhias aéreas, até aqui, nada de novo. Acontecerá todos os dias, por atrasos, cancelamentos, overbooking... O contrário é que não é nada comum. Ainda para mais por este motivo: faltar a um voo de ligação.

A Lufthansa levou o caso a tribunal, por alegadamente o passageiro o ter feito de propósito. Ou seja, compareceu à primeira viagem, mas não à segunda porquie quis, não porque teve algum problema.

Este método tem nome: hidden city ou cidade escondida. Os passageiros que o fazem recorrem a voos com escalas para evitar o custo mais elevado dos voos diretos, mas acabam por passar a perna às companhias.

É que, muitas vezes, fica mais barato comprar uma viagem para um destino final para onde não se quer ir e ficar no destino intermédio, não apanhando o voo de ligação. Seja esse destino intermédio aquele onde queria mesmo chegar; seja para daí apanhar um segundo voo.

Exemplifiquemos com o caso que foi agora parar ao tribunal: a reserva era de um voo de Oslo (Noruega) para Seattle (EUA), que tinha escala em Frankfurt (Alemanha). O passageiro compareceu e viajou de Oslo para Frankfurt, mas aí não apanhou o voo de ligação. Foi, sim, de Frankfurt para Berlim.

Uma jigajoga que alegadamente o compensou financeiramente e tramou a companhia aérea.

Então e as malas?

É a pergunta que muitos farão neste momento. Em voos de escala, as malas só são despachadas uma vez e seguem até ao suposto destino final. Ora, a desvantagem deste método é, precisamente, não poder despachar bagagens.

Também não é possível utilizá-lo para comprar passagens de volta.

No caso da Lufthansa, a companhia entende que houve uma violação dos seus “termos e condições” na compra de viagens por parte daquele passageiro e exige uma indemnização de 2.112 euros. Insiste em ser ressarcida, mesmo depois de o tribunal de Berlim ter negado provimento ao processo, em dezembro. À CNN, o porta-voz da Lufthansa deu a indicação de que a empresa “já interpôs", entretanto, recurso contra a decisão judicial.

O criador do site Skiplagged.com, que ajuda viajantes a encontrar voos mais baratos precisamente através do método “hidden city”, chegou a ser alvo de uma ação, em 2014. Porém, o juiz do tribunal de Illinois acabou por não dar seguimento ao caso, alegando que não tinha jurisdição: isto porque o visado, Aktarer Zaman, de 22 anos, não morava nem tinha negócios naquela cidade.