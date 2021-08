O furacão Ida deu este domingo entrada na costa do Luisiana, Estados Unidos. A tempestade entrou por Port Fourchon a uma velocidade de 241 quilómetros por hora, estando classificada como sendo de categoria 4.

1155 AM CDT: #Ida made landfall as an extremely dangerous category 4 hurricane near Port Fourchon, Louisiana, with maximum sustained winds of 150 mph and a minimum central pressure of 930 mb (27.46 inches) https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/iHdKMGk0tq — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2021

A tempestade entrou por volta das 11:55 locais, mais seis horas em Portugal Continental, e nem meia hora depois já fazia os primeiros estragos. Cerca de 150 mil pessoas já sinalizaram a falta de luz no estado do Luisiana, num número que é esperado que cresça nas próximas horas.

Estes números fazem com que o Ida iguale o furacão mais forte de sempre a atingir terra no Luisiana, igualando a velocidade do Furacão da Última Ilha, ocorrido em 1856, confirmando as expectativas das autoridades, que avisaram que esta podia ser uma das piores tempestades da história.

A dimensão do furacão é tal que é totalmente visível a sua forma a partir do espaço, como mostrou a NASA através da conta no Twitter.

Hurricane Ida is seen by @Space_Station crew member @Thom_Astro, hours before the storm’s landfall in Louisiana.



Observing hurricanes from space helps us work with partner agencies like @NOAA and @FEMA to support preparation and disaster response: https://t.co/9Agx7JVn5O pic.twitter.com/cjLcAM1Z54 — NASA (@NASA) August 29, 2021

O Ida chega aos Estados Unidos exatamente 16 anos depois do Katrina, furacão que em 2005 devastou os estados do Luisiana e do Mississipi, causando na altura quase duas mil mortes, deixando ainda graves consequências económicas e sociais na vida da população local.