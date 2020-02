Um idoso travou um assalto em Cardiff, no País de Gales, com os próprios punhos.

Imagens de videovigilância mostram Trevor, de 77 anos, a levantar dinheiro de um multibanco. Momentos depois, um homem, armado com uma faca, dirigiu-se a ele e exigiu-lhe que entregasse a carteira.

O assaltante, vestido de preto e com um colete amarelo, agarrou no colarinho de Trevor, mas o idoso resistiu ao atacante e aplicou-lhe um mata-leão.

O suspeito tentou atingir a vítima com uma faca várias vezes, mas Trevor esmurrou-o repetidamente até o assaltante ter sido forçado a abandonar o local.

A polícia de Cardiff aplaudiu a coragem do idoso, sublinhando que ele “lutou corajosamente contra o suspeito que saiu de mãos a abanar”.

#swpDetectives have been checking in on him & he's doing ok thank you. He was shocked & very shaky after the incident, but thankful nothing worse had happened 🙏



