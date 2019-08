Um casal de emigrantes portugueses a residir no Luxemburgo morreu na madrugada deste domingo num acidente de viação em França. O filho, um bebé de 15 meses, escapou ileso.

Segundo informação no site do Contacto, semanário luxemburguês em língua portuguesa, o acidente que vitimou o casal envolveu cinco viaturas e aconteceu pelas seis da manhã na A10, estrada que liga Paris a Bordéus, perto de Blois, no departamento de Loir-et-Cher.

O comandante da segurança rodoviária de Loir-du-Cher, citado pelo Contacto, disse à AFP que o bebé foi transportado por precaução para o hospital de Clocheville de Tours. As vítimas mortais tinham 32 e 34 anos.

Mais quatro pessoas ficaram feridas no acidente, duas em estado grave, e a A10 esteve cortada ao trânsito durante várias horas na manhã deste domingo.