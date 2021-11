O décimo episódio de Destino: Europa, também segunda parte do tema "Democracia", visita a Hungria rural e conservadora, onde procura compreender os contrastes com a capital Budapeste. É na tranquila Pázmánd que encontra um contexto familiar particular, uma família de quatro mulheres portuguesas, em tudo distante dos valores tradicionais do partido de Viktor Orbán. Apesar de não ser um tema fácil de comentar em frente às câmeras, é notório o ambiente de desconforto perante as nossas perguntas. Há temas tabu e o Governo Húngaro não deve ser questionado.

Dificuldade semelhante encontramos na entrevista feita à Ministra da Justiça, Judit Varga. Repetidas tentativas para assegurar o seu testemunho permitem-nos, finalmente, garantir a posição do partido Fidesz: "a família é composta por homem, mulher e crianças. Este é o conceito que está inscrito na nossa Constituição, que advém da nossa identidade nacional."

A realidade encontrada no Luxemburgo é totalmente oposta, o país destaca-se em rankings internacionais que medem índices democráticos e abraça temas fraturantes na sociedade.

Na União Europeia, foi dos primeiros a permitir a adoção e casamento entre casais homosexuais e está atualmente a ponderar a introdução do terceiro género no registo civil. Mas não é apenas sobre a comunidade LGBTQI que recaem os esforços do Grão-Ducado no que diz respeito à defesa e promoção dos Direitos Humanos. Ainda que haja temas sensíveis para o Executivo, há liberdade de imprensa e acesso pleno à informação por parte dos órgãos de comunicação social. A elevada qualidade de vida da população, quando comparada com outros Estados-membros, também pode ser medida no acesso gratuito à rede de transportes públicos nacionais e no acesso à saúde, independentemente do estatuto ou dos meios. Recorde-se que cerca de 48% da população é imigrante e que o país é casa de várias instituições europeias e sede de empresas multinacionais.

“Democracia” é o quinto tema da série de reportagens de Filipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves, com imagem de Hugo Neves e Nuno Quá e edição de imagem de João Pedro Ferreira e João Ferreira. Está também disponível o podcast associado ao projeto, onde os jornalistas Filipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves partilham os desafios identificados no terreno e detalhes sobre o processo de produção e concretização deste tema. Poderá subscrever e ouvi-lo aqui:

Esta reportagem foi cofinanciada pela União Europeia no âmbito do programa de subvenções do Parlamento Europeu para a área da comunicação. O Parlamento Europeu não esteve envolvido na sua preparação e não deverá ser, em momento nenhum, responsável ou vinculado pelas informações ou opiniões expressas. De acordo com a legislação aplicável, os autores, entrevistados, editores ou emissores do Destino: Europa, são os únicos responsáveis pela reportagem. O Parlamento Europeu também não poderá ser responsabilizado por danos diretos ou indiretos que possam resultar da sua execução.