Maatje Benassi, militar norte-americana na reserva, está a ser alvo de cyberbullying depois de se ter espalhado o rumor de que teria sido a paciente zero do novo coronavírus nos Estados Unidos.

De acordo com uma reportagem da CNN Business, Maatje nunca testou positivo para Covid-19, mas apesar disso circula pelas redes sociais a teoria de que teria regressado da China infetada depois de ter estado, em outubro, nos Jogos Militares Mundiais, em Wuhan, cidade onde o surto começou.

Mesmo sem provas, a teoria de que a militar seria a "culpada" pela chegada do novo coronavírus aos EUA espalhou-se como pólvora. Um dos principais impulsionadores na divulgação da mesma é George Webb, um americano de 59 anos, que tem mais de 100 mil seguidores no YouTube.

Numa entrevista por telefone com a CNN Business, que transmitiu no seu canal de Youtube, Webb não conseguiu apresentar provas substanciais que provassem a sua teoria, mas garantiu que era um "repórter de investigação" e não um teórico da conspiração.

A teoria atingiu tal proporção que as informações chegaram mesmo a ser reproduzidas pelo Partido Comunista chinês.

Morada revelada online

À CNN, Maatje e o marido, Matt, - que trabalha com a Força Aérea no Pentágono - revelam que a sua morada foi divulgada online e que os seus perfis nas redes sociais foram invadidos com mensagens de pessoas que acreditavam na teoria que criaram contra eles. Perante o aumento das mensagens, o casal viu-se obrigado a excluir os perfis.

"É como acordar de um pesadelo e entrar num pesadelo, dia após dia. Quero que as pessoas parem de me assediar porque isso é cyberbullying e está fora de controlo", afirmou Maatje Benassi à CNN, acrescentando que tem pela sua vida e a da sua família uma vez que todos foram expostos.

Maatje e o marido procuraram ajuda junto das autoridades, mas quer a polícia local quer um advogado lhes disseram que pouco podia ser feito.