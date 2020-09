Quase seis em cada dez mulheres em Espanha, o equivalente a 11,7 milhões de mulheres, foram vítimas de algum tipo de violência machista ao longo das suas vidas, de acordo com um inquérito publicado hoje em Madrid.

O estudo, da responsabilidade da Delegação do Governo contra a Violência de Género, com base em 9.568 entrevistas, revela que 4,38 milhões de mulheres com mais de 16 anos sofreram violência física (21,5%) e 2,8 milhões violência sexual (13,7%) em algum momento das suas vidas.

A sondagem também revela que 6,5 % das mulheres sofreram violência sexual fora do entorno familiar, 2,2 % foram violadas, 13,4 % sujeitas a violência física e 40,4 % foram vítimas de assédio sexual.

No que diz respeito à vida em casal, quase três milhões de mulheres (14,2%) sofreram violência física ou sexual no contexto de uma relação atual ou passada, e 31,9% foram vítimas de violência psicológica.

No total, 57,3% das mulheres foram vítimas de algum tipo de violência machista em Espanha, um país que tem cerca de 47 milhões de habitantes, considerando que a violência analisada varia desde a violência de género em família, à violação, assédio sexual e assédio repetido, até à violência psicológica.

A ministra da Igualdade espanhola, Irene Montero, sublinhou hoje em conferência de imprensa que este número é "arrasador", porque significa que mais de metade da população feminina sofreu violência no país, pelo facto de serem mulheres.

"É o número da desigualdade que nos atravessa e nos divide como sociedade", disse a responsável governamental que pertence ao Unidas Podemos (extrema-esquerda), o parceiro minoritário num executivo liderado pelo Partido Socialista Operário Espanhol.