A jovem ativista ambiental sueca Greta Thunberg disse esta sexta-feira que espera que a cimeira do clima da ONU em Madrid (COP25) "alcance coisas concretas" e que aumente a consciencialização da população para a luta contra a crise climática.

Segundo Greta Thunberg, que falava perante uma multidão na capital espanhola, onde decorre a cimeira até 13 de dezembro, "há uma emergência visível em relação às alterações climáticas".

Mas não parece que as pessoas a vejam dessa maneira", afirmou, na conferência de imprensa que deu juntamente com outros ativistas, frisando que não se pode esperar "nem mais um dia" para atuar com "medidas reais".