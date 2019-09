Uma mulher de 73 anos deu à luz gémeas, esta quinta-feira, no estado de Andhra Pradesh, na Índia. As crianças são fruto de um tratamento de fertilização in vitro. As meninas nasceram de cesariana.

A mãe e as bebés estão bem”, assegurou o Uma Sankar, médico que seguiu a gravidez.

Mangayamma Yaramati explica que ela e o marido, Sitarama Rajarao, de 82 anos, sempre quiseram ter filhos, mas nunca conseguiram. Decidiram, por isso, recorrer a ajuda médica e engravidaram dois meses depois de iniciarem os tratamentos de fertilização in vitro.

Estamos incrivelmente felizes. Tentámos tantas vezes e consultámos tantos médicos. Este é o momento mais feliz da minha vida”, diz a mulher.

Mangayamma conta ainda à BBC que sempre se sentiu estigmatizada, colocada de parte e excluída de eventos sociais na aldeia onde vivia por não ser mãe: “Chamavam-me a mulher sem filhos.”

No dia a seguir ao parto, o pai das meninas sofreu um ataque cardíaco e está agora hospitalizado.