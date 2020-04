Uma neta e um bisneto do ex-senador e procurador-geral dos Estados Unidos Robert F. Kennedy foram hoje dados como mortos pelas autoridades, depois de terem desaparecido na baía de Chesapeake, o maior estuário do país.

Maeve Kennedy Townsend McKean, de 40 anos, e o filho Gideon, de 8 anos, foram vistos pela última vez a bordo de uma canoa, na zona do estuário situado junto à capital federal, Washington. No Facebook, o marido e pai David McKean confirmou a morte de Maeve e Kennedy.

"Apesar dos esforços heróicos da Guarda Costeira e de várias autoridades, foi tomada a decisão de suspender as buscas. (...) Buscas que começaram ontem à tarde e se prolongaram por toda a noite e todo o dia de hoje. Está escuro novamente. Já passaram mais de 24 horas e as hipóteses deles terem sobrevivido são muito escassas", escreveu no Facebook.