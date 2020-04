As autoridades encontraram o corpo de Maeve Kennedy Townsend McKean, neta do antigo procurador-geral e senador dos Estados Unidos, Robert Kennedy, que era irmão de John F. Kennedy, ex-presidente do país. A mulher, de 40 anos, tinha desaparecido durante um passeio de canoa no passado dia 2 de abril, na Baía de Chesapeake, estado do Maryland. Consigo estava o seu filho, Gideon, que ainda não foi encontrado.

O corpo foi encontrado a cerca de quatro quilómetros do local de onde tinham partido para dar um passeio de canoa. As autoridades continuam à procura da criança, que tem oito anos.

Segundo a BBC, a polícia disse que a canoa onde os dois seguiam terá sido atingida pelos ventos fortes, acabando por ser derrubada. O alerta foi posteriormente dado pela guarda costeira, que acionou todos os meios para as buscas.

O marido de Maeve tinha publicado uma mensagem no Facebook, onde pedia ajuda nas buscas.

Maeve Kennedy Townsend McKean era filha de Kathleen Hartington Kennedy, e neta de Robert Francis Kennedy.

As teorias da conspiração em torno de uma eventual "maldição" que afeta a família Kennedy baseiam-se em vários acontecimentos, sendo que dois deles se referem precisamente a Robert F. e a John F. Kennedy. Em 1963, durante uma visita política à cidade de Dallas, no Texas, John Kennedy, então presidente, foi assassinado com dois tiros, num homicídio que mais tarde seria atribuído a Lee Harvey Oswald.

Cinco anos depois, e já como senador dos Estados Unidos, também Robert Kennedy seria morto a tiro, na cidade de Los Angeles, Califórnia.

A mais recente história que alimenta esta "maldição" é a de Saoirse Kennedy, que era sobrinha de Maeve e neta de Robert. Em agosto de 2019, Saoirse seria encontrada sem vida, e a autópsia revelou que a causa da morte foi uma overdose.

A "maldição dos Kennedy"