Emmily Austin de Jefferson, Maine, visitou o Franklin Park Zoo em Boston e sentou-se ao lado do complexo de gorilas com o filho recém-nascido de cinco semanas, quando aconteceu um momento ternurento.

A visitante embala Cayne, o bebé, enquanto o mostra a Kiki, uma gorila de 39 anos que está do outro lado do vidro, e que tem cinco crias.

No vídeo filmado e partilhado por Michael Austin, marido de Emmily, vê-se Kiki a pressionar o rosto na janela do recinto de forma a ter uma visão aproximada do recém-nascido.

Como barulho de fundo, várias pessoas exclamam “oh meu deus!” enquanto a gorila toca o vnidro.

Kiki bate no vidro e aponta para Canyon, incapaz de tirar os olhos do bebé que dorme, e tenta segurar na sua mão. Depois de uns minutos, Kiki levanta Pablo, o último filho que teve, para mostrar aos visitantes.

Por mais de cinco minutos, ela esteve apenas sentada ali a observar [Canyon], totalmente apaixonada”, disse Emmily aos meios de comunicação norte-americanos, de forma emocionada.

Michael também descreveu o momento em que a esposa se sentou junto ao complexo e a gorila apresentou o filho aos visitantes: "A Kiki veio e começou imediatamente a interagir connosco. Foi uma experiência incrível vê-la tentar segurar a mão do Canyon, lambê-lo através do vidro, e ela continuou a apontar para ele, quase como se nos quisesse dizer 'este é o vosso bebé'".

Ela mexeu a cabeça de forma intencional e consegui perceber que estava a fazer contacto visual com o Canyon", descreveu Emmily, que garante que este é um momento para mais tarde partilhar com o filho.