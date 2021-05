O DJ com maior tempo de atividade em todo o mundo anunciou este sábado a sua reforma. Aos 96 anos, Ray Cordeiro, que tem ascendência portuguesa, emitiu o último programa, na Rádio e Televisão de Hong Kong (RTHK).

Numa emissão em que aproveitou para agradecer aos ouvintes do programa "All The Way With Ray", o profissional despediu-se com emoção.

Muito obrigado por se terem ligado, adeus, obrigado por terem vindo", disse, tanto em inglês como em cantonês.

O programa que tinha na RTHK durava desde 1970, mas Ray Cordeiro estava no ativo há 72 anos.

Foi em 2000 que conseguiu o recorde de DJ com maior tempo de atividade, atribuído pelo Guinness.

Ao longo da sua carreira teve oportunidade de conhecer alguns dos maiores nomes da música, como os Beatles, Cliff Richard ou Tony Bennett.