Um bebé de quatro meses que tinha sido internado no passado dia 16 de março no Hospital Materno Infantil de Málaga com Covid-19, vindo de um Hospital de Marbella, foi retirado do ventilador na semana passada, uma vitória que motivou aplausos da equipa médica no local.

No momento da extubação, todos celebraram a evolução favorável do estado de saúde do bebé, dando vivas e muitas palmas.

Casos como o desta criança, a quem foi possível retirar a ventilação mecânica, são os que nos enchem de força para a luta contra a doença", disse José Camacho, o diretor dos cuidados intensivos da pediatria do hospital.

O bebé está estável e poderá mesmo sair dos cuidados intensivos nos próximos dias. "Felizmente, casos como o do bebé que temos internado nos cuidados intensivos são excecionais dentro desta pandemia e são normalmente doentes que têm associadas outras doenças ou infeção por outros vírus", explicou o médico.