Um homem do Maláui foi preso por assassinar a sua avó de 105 anos depois de suspeitar "de feitiçaria", divulgou hoje a polícia.

Segundo a Bloomberg, que cita a agência noticiosa alemã DPA, Matias James, de 30 anos, espancou a sua avó, Ellina Anderson, até à morte com uma vara de madeira, no sul do distrito de Chiradzulu, depois de acusá-la de usar magia negra para impedi-lo de conseguir um emprego.

O porta-voz da polícia, Yohane Tasowana, referiu à DPA que James ficou embriagado, antes de ir para a casa da avó e de a matar.

Casos de idosos mortos por feitiçaria são comuns no Maláui.

Muitas vezes as pessoas são acusadas de feitiçaria por disputas pessoais ou infortúnios, como mortes por doenças ou redução das colheitas.

Em janeiro, a polícia deteve um homem, de 34 anos, por assassinar os seus avós depois de acusá-los de feitiçaria.

No ano passado, o Maláui passou por uma onda de assassinatos de pessoas acusadas de serem "vampiros".