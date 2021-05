Uma mulher deu à luz nove bebés, mais dois do que os médicos tinham inicialmente detetado, de acordo com o ministério de Saúde do Mali. As autoridades confirmaram ainda que os recém-nascidos “estão bem”, não tendo existido qualquer complicação pós-parto.

Era esperado que Halima Cisse, de 25 anos, desse à luz sete bebés, segundo as ecografias realizadas em Marrocos e no Mali. No entanto, as análises terão deixado escapar dois dos irmãos. Segundo o ministério da Saúde do Mali, Cisse deu à luz cinco raparigas e quatro rapazes.

A gravidez de Cisse está a fascinar o país africano e atraiu atenção dos seus líderes. Devido à raridade do caso, o governo do Mali transferiu a mulher para um hospital em Marrocos, onde pudesse ter um tratamento melhor.

A mãe e os bebés estão bem”, afirmou o ministro da Saúde do Mali, Fanta Siby, em declarações à AFP. Espera-se que a mãe e os recém-nascidos voltem a casa nas próximas semanas.

O ministro da Saúde marroquino, Rachi Koudhari disse não ter conhecimento de qualquer caso do nascimento de novo crianças num só parto, num dos seus hospitais.

Os casos de mulheres que conseguiram dar à luz com sucesso nove filhos são extremamente raros.