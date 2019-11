Treze soldados franceses morreram após a colisão de dois helicópteros no Mali. O acidente aconteceu durante uma operação contra jihadistas no país.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, expressou a sua "tristeza profunda" sobre o acidente.

França enviou milhares de tropas para o Mali em 2013 depois de grupos islâmicos radicais terem tomado partes do norte do país.

Atualmente o país tem 4500 militares no Mali, na Mauritânia, no Burkina Faso, no Chade e na Nigéria.