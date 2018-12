O Natal chegou mais cedo ao Aquário Nacional de Qawra, em Malta. Os mergulhadores do aquário quiserem proporcionar um dia diferente tanto aos visitantes como aos tubarões. Os profissionais disfarçaram-se de Pai Natal para trazerem o espírito natalício para perto destes animais. Vestidos a rigor e a fazer as delícias dos mais pequenos, estes Pais Natais nadaram, alimentaram e brincaram com os tubarões que vivem diariamente no aquário