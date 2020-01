O pai de Reynhard Sinaga, o maior violador na história do Reino Unido, disse que a condenação do seu filho “enquadra-se com os seus crimes”.

O inglês foi condenado a prisão perpétu a por 159 crimes sexuais no Reino Unido. A justiça britânica deu como provado que Sinaga, de 36 anos, assediou, drogou e violou 48 homens no seu apartamento em Manchester.

Saibun Sinaga, pai de Reynhard Sinaga, falou pela primeira vez desde a detenção do filho:

"Aceitamos o veredito. A sua condenação enquadra-se nos seus crimes. Não quero discutir mais o caso", avançou Saibun à BBC.

Os amigos de Sinaga, na Universidade da Indonésia, também se pronunciaram sobre o agressor, considerando-o uma pessoa "extravagante e popular".

"Ele é muito social, amigável, fácil de conviver e divertido para trabalhar em projetos", disse um amigo, que não quis revelar a identidade.

Depois de completar uma licenciatura em arquitectura na Universidade da Indonésia em 2007, Reynhard Sinaga mudou-se para o Reino Unido onde, segundo a família, se "apaixonou pela cidade de Manchester".

Sinaga nasceu em 1983 e é o mais velho de quatro irmãos de família conservadora cristã. De acordo com a BBC, o pai é um empresário dono de várias agências de um banco privado.

A mãe foi o único membro da família de Reynhard Sinaga a comparecer a uma das suas sessões de julgamento.