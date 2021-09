Os passageiros do avião Jet2, que partiu do aeroporto de Manchester para Ibiza, na segunda-feira, entraram em pânico, depois de terem começado a sentir um "cheiro estranho" vindo da parte de trás do aparelho.

O avião sofreu um atraso de mais de duas horas, devido a uma "avaria técnica".

Muitos dos passageiros começaram a entrar em pânico, a gritar e a querer sair do avião.

Eu estava na frente do avião e ouvimos um alvoroço vindo da parte de trás. Havia gritos e pânico. Foi realmente assustador, ninguém sabia o que estava a acontecer", contou um dos passageiros, citado pelo jornal The Mirror.

O avião acabou por descolar com todos os passageiros a bordo, por volta das 11:30 da manhã (duas horas depois da hora programada).