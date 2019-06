Um helicóptero terá caído sobre o telhado de um arranha-céus em Manhattan, Nova Iorque, de acordo com as agências internacionais de notícias.

O mau tempo que se faz sentir em Nova Iorque, nesta segunda-feira, com chuva intensa, estará na origem do incidente.

O alerta foi recebido às 14:00 locais, segundo os bombeiros da cidade, para a queda de um helicóptero contra um prédio na baixa de Manhattan, entre a 7.ª Avenida e a rua 51.

FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing.