Manifestantes do movimento dos "coletes amarelos" entraram esta sexta-feira em confronto com a polícia em Bruxelas, na Bélgica. O movimento, que surgiu em França, já tinha atravessado a fronteira para a Bélgica, mas esta foi a primeira vez que chegou à capital. O protesto contou com centenas de manifestantes e envolveu o lançamento de projéteis. Duas viaturas da polícia foram incendiadas e houve registo de várias detenções. O movimento dos coletes amarelos nasceu em França como protesto contra o aumento dos combustíveis, mas alargou-se com o descontentamento em relação a outras medidas do governo