Dezenas de milhares de libaneses manifestaram-se este domingo nas principais localidades, contra o regime e a grave crise económica que atinge o país, num dos maiores protestos antigovernamentais já realizados.

Segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP), os manifestantes dançavam e cantavam nas ruas, alguns agitavam bandeiras libanesas e gritavam: "O povo quer derrubar o regime".

Estes protestos espontâneos, em massa, que acontecem pelo quarto dia consecutivo e devem prosseguir na segunda-feira, são as maiores manifestações do Líbano em cinco anos, e estenderam-se além de Beirute. Os manifestantes quiseram demonstrar a “ raiva crescente contra uma classe dominante que dividiu o poder entre si e acumulou riquezas durante décadas, mas pouco fez para regenerar uma economia em ruínas e deixou as infraestruturas degradadas ”.

This #lebanonprotest is so inspiring. Young & old, from every party & sect are saying enough to corruption, sectarianism, & political dysfunction. They’re demanding that the gov’t resign. I’m 1st generation Lebanese-American. & today I’m so proud of my people! I so hope you win! pic.twitter.com/hdDqukqJxq

Para segunda-feira, a Associação de Bancos Libaneses anunciou este domingo o encerramento de todas as agências bancárias, com o objetivo de "garantir a segurança dos funcionários", durante as manifestações de protesto, previstas.

Os distúrbios surgiram após o Governo propor novos impostos, como parte de medidas de austeridade, para fazer face a uma crescente crise económica.

U might think that this is a concert, No its not a concert,

this is the #Revolution of Lebanese against the government!!

Never been prouder #lebanon i love u #lebanonprotest #LebanonProtests #لبنان #لبنان__ينتفض #لبنان_يثور #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/zU8r5HAczv