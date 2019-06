Milhares de manifestantes estão, este domingo, a marchar pelas ruas de Hong Kong como forma de protesto contra o projeto de lei que permite extradições para a China, Macau e Taiwan.

O protesto foi convocada pela oposição e deve levar para as ruas pelo menos meio milhão de pessoas. Por essa razão, a segurança também foi reforçada e encontram-se mais de 1600 polícias a acompanhar a manifestação.

Em causa, uma lei que vai permitir a extradição de pessoas suspeitas de crimes políticos ou religiosos, para qualquer país que não tenha um acordo formal, incluindo a China, para serem julgadas.

O diploma volta a ser discutido na assembleia legislativa durante a próxima semana.

Aqueles que estão contra esta medida, alegam que esta vai por em causa a liberdade de qualquer pessoa que desafie Pequim, e que estariam sujeitas a detenções arbitrárias, julgamentos injustos e tortura sob o sistema judicial da China.

Um projeto de lei que já foi criticado pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

Nas redes sociais, já circulam várias imagens e vídeos das ruas de Hong Kong repletas de manifestantes.

Protesters have marched into Hennessy Road, previously not open #ExtraditionBill#extradition pic.twitter.com/SrULS4s1Vo