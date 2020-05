Pelo menos 50 profissionais de saúde foram multados e três pessoas foram mesmo detidas, durante um protesto em frente a um hospital de Paris.

Segundo a polícia, os manifestantes estavam a quebrar as regras de distanciamento social e, perante as ordens para dispersarem, muitos recusaram fazê-lo e foram multados em 135 euros.

Os mais de 400 médicos, enfermeiros e auxiliares exigiam mais investimento financeiro para o hospital, ao mesmo tempo que reivindicavam aumentos salariais e melhores condições de trabalho.

Vários vídeos estão a circular nas redes sociais, onde se pode ver uma grande concentração de profissionais.

Beaucoup de monde pour soutenir le personnel hospitalier de l’hôpital Robert Debre à Paris pic.twitter.com/e5FQ7ATsCm — Nabil Izdar. (@izpho) May 21, 2020

O Hospital Robert Debré, no norte de paris, já estava com dificuldades financeiros, mas o surto do novo coronavírus veio expor, ainda mais, esses problemas.

Durante a manifestação, os profissionais referiram estarem sobrecarregados de trabalho, enquanto outros descreviam o medo em contrair o vírus e espalhá-lo de forma comunitária.