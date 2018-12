Já foram detidas cerca de 40 pessoas neste que é o quinto sábado consecutivo de protestos dos "coletes amarelos" em França.

Paris está sob um forte dispositivo de segurança. Há oito mil agentes policiais e 14 veículos blindados nas ruas.

Os manifestantes começaram a manhã a descer os Campos Elísios, mas a certa altura as imagens mostram um cordão policial a conter o percurso, altura em que se viveram alguns momentos de tensão.

A segurança foi reforçada também nas estradas, estações ferroviárias e transportes públicos com destino a Paris.

Apesar das medidas já anunciadas por Macron, como o aumento do salário mínimo, e do ataque desta semana em Estrasburgo, os "coletos amarelos" continuam a apelar aos franceses para sairem à rua.

Desde o primeiro protesto, a 17 de novembro, o país tem enfrentado uma série de bloqueios de estradas e manifestações que já fizeram ao todo seis mortos e centenas de feridos.

Em Portugal, a PSP vai estar de prevenção no dia 21 de dezembro, dia de manifestações em Portugal do movimento "coletes amarelos", antecipando "manifestações de grande dimensão em todo o país", tendo por isso suspendido as folgas marcadas pelos efetivos.