A maior manifestação no Chile desde a queda do ditador Augusto Pinochet em 1990 juntou na sexta-feira mais de um milhão de pessoas na capital, quando passa uma semana de protestos contra a desigualdade social.

Apesar de a concentração na imensa Praça Itália, ponto nevrálgico da maior onda de protestos da história democrática do Chile, estar marcada para as 17:00 locais (21:00 de Lisboa), meia hora antes já estava abarrotada e muitos milhares ficavam nas avenidas próximas sem possibilidade de lá entrarem.

Cerca de uma hora depois do início, a concentração reunia mais de um milhão de pessoas, segundo as estimativas da Polícia Metropolitana, e continuavam a chegar pessoas aos locais envolventes da praça.

In Chile, a country of around 17 million people, more than 1 million people r out in the streets of capital Santiago protesting neoliberalism and the US-friendly govt's repression of protest. The Western media are curiously silent about the scale of the uprising. #ChileDespertoً pic.twitter.com/O9i3xVGT0l