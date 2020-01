Milhares de pessoas estão este domingo a ser deslocadas de várias cidades depois de as autoridades das Filipinas terem elevado o alerta devido ao aumento da atividade do vulcão Taal, situado numa ilha próxima de Manila.

O Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas subiu este domingo o alerta do nível 1 para 3, numa escala de cinco, depois de ter detetado um aumento da atividade na cratera e que gerou uma erupção de fumo de um quilómetro de altura.

As autoridades colocaram igualmente em marcha a evacuação dos municípios de San Nicolás, Balete e Talisay, próximas do vulcão situado a 65 quilómetros a sul de Manila, confirmou o porta-voz do Conselho Nacional de Redução de Risco de Desastres, Mark Timbal.

Por seu turno, o Aeroporto Internacional Ninoy Aquino de Manila, situado a sul da capital, anunciou às 18:27 locais (10:27 em Lisboa) a suspensão de todos os voos, tanto chegadas como partidas, devido à erupção do vulcão, de cuja cratera sai uma enorme coluna de fumo e cinza.

De acordo com dados de 2017, a população destes três municípios situava-se entre os 6.000 e os 10.000 habitantes.

A Cruz Vermelha das Filipinas já se deslocou para a zona para ajudar com os trabalhos de evacuação das cidades.

O Departamento de Saúde advertiu que a exposição à cinza pode causar problemas de saúde, pelo que recomendou que os habitantes das zonas afetadas evitem estar ao ar livre e que, caso o façam, usem máscaras e óculos.

Milhares de turistas visitam todos os anos o vulcão Taal e alguns realizam excursões à sua cratera, parcialmente inundada e na qual é fácil de ver pequenas fumarolas.

O vulcão, que matou 1.300 pessoas em 1911 e 200 em 1965, faz parte de uma cadeia vulcânica que se estende pela região ocidental da ilha de Luzon.