Trinta e oito migrantes foram resgatados no Mediterrâneo, depois de dois dias à deriva, pelo navio da organização humanitária espanhola Open Arms, foi anunciado este sábado.

O fundador da Open Arms, Oscar Camps, referiu na rede social Twitter que os migrantes resgatados estavam há dois dias à deriva no Mediterrâneo.

There are 38 people, including 7 women and 14 children and babies, saved in a first rescue from a flimsy boat adrift in European SAR zone. https://t.co/WoO2RSGYsT