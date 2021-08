Investigadores australianos alertam para a existência de cobras marinhas venenosas que podem atacar mergulhadores durante a temporada de acasalamento, mais frequente no inverno.

O animal, altamente venenoso, pode atacar humanos, com agressividade, depois de os confundir com parceiros sexuais da mesma espécie.

Os investigadores de três universidades australianas, que trabalham no sul da Grande Barreira de Corais, descobriram que as cobras marinhas de Olive se aproximam repetidamente dos mergulhadores, atacando os reflexos da câmara e realizando movimentos rápidos.

À primeira vista, a ideia de que uma cobra pode confundir um mergulhador humano com outra cobra parece ridícula, dada a enorme disparidade de tamanho e forma entre esses dois objetos. No entanto, isso oferece a explicação mais plausível para as nossas observações.”