Presidente da República foi um dos chefes de Estado convidados para uma das maiores paradas militares do mundo, que decorreu nos Campos Elísios, na capital francesa. O dia era de Macron mas foi Marcelo quem roubou as atenções. O desfile contou com 67 aviões da força aérea francesa, 4.300 tropas a pé, 196 veículos militares, 237 tropas a cavalo e 40 helicópteros. Tal como todos os anos, desde 1980, o desfile começou no Arco do Triunfo e terminou na Praça da Concórdia