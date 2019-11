Milhares de mulheres protestaram, na segunda-feira, no Chile, para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Uma das manifestações mais virais foi a que se realizou em Santiago do Chile, onde centenas de mulheres se juntaram para protestar contra a tendência institucional de atribuir a responsabilidade da violação às vítimas.

No protesto “Un violador en tu camino”, do coletivo feminista Lastesis, as mulheres apresentaram-se vendadas enquanto cantaram e dançaram para criticar o machismo imposto pela sociedade e alertar que a luta pelos direitos das mulheres continua a decorrer.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Son los pacos, los jueces, el Estado, el Presidente” ("E a culpa não era minha, nem onde estava, nem como vestia. O violador és tu. São os polícias, os juízes, o Estado, o Presidente", em tradução livre), cantavam as mulheres em uníssono.

A ação percorreu vários lugares do centro de Santiago e deteve-se em pontos fulcrais da cidade, como a frente do Tribunal de Justiça e da Universidade do Chile.

Os vários protestos criticaram ainda a atuação da polícia nos crimes contra a mulher.

“Dorme menina inocente em silêncio, sem te preocupares com o bandido, que o teu querido polícia cuida dos teus doces e sorridentes sonhos”, diz., ironicamente, o início da letra da música, numa alusão direta ao hino da instituição policial.

As denúncias de violência policial contra as mulheres têm vindo a aumentar no Chile, numa altura em que o país vive protestos intensos contra os impactos sociais das políticas neoliberais e o governo de Sebastian Piñera

De acordo com o Instituto Nacional de Direitos Humanos do Chile, de 17 de outubro até 25 de novembro, já foram registradas 396 queixas de tortura e maus-tratos pela polícia de Piñera, além de 79 denúncias de violência sexual. Entre as vítimas há ainda crianças, adolescentes e pessoas LGBTs.