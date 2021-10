As candidaturas para o programa DiscoverEU abriram esta terça-feira. A iniciativa da Comissão Europeia visa disponibilizar gratuitamente 60 mil passes para jovens entre os 18 e os 20 anos.

Ao longo dos últimos 18 meses, num verdadeiro espírito de solidariedade, os nossos jovens sacrificaram momentos decisivos da sua juventude. Congratulo-me com o facto de a Comissão dar hoje um enorme impulso à mobilidade na Europa graças a estes 60 000 passes de comboio. Este impulso europeu à mobilidade e às oportunidades continuará a ser promovido pelo programa Erasmus+ e por muitas outras iniciativas a lançar no Ano Europeu da Juventude, em 2022”, afirmou Margaritis Schinas, vice-presidente responsável pelo Promoção do Modo de Vida Europeu.

As candidaturas estão abertas até às 12:00 do dia 26 de outubro. Os candidatos escolhidos poderão viajar, por um período máximo de 30 dias, entre os meses de março de 2022 e fevereiro de 2023. A cada Estado-Membro será atribuído um número de passes de acordo com a proporção da sua população face à da União Europeia.