A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, afirmou numa entrevista ao canal de teelvisão France 2 que não vê Jair Bolsonaro como um representante desse espectro político.

Ele diz coisas extremamente desagradáveis que são intransponíveis na França. São culturas diferentes", afirmou Marine Le Pen, quando confrontada com declarações de Bolsonaro, como as de que preferia ver os filhos mortos caso fossem homossexuais e que as mulheres devem ganhar menos porque engravidam.