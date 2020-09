O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou na sexta-feira a detenção de um espião norte-americano perto de refinarias na Venezuela, numa altura em que o país enfrenta uma grave escassez de combustível, provocando enormes filas de espera.

Ontem [...] capturámos [...] um espião americano que estava a espiar as refinarias Amuay e Cardon, no estado de Falcon", disse o Presidente venezuelano, num discurso transmitido pela televisão, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

De acordo com Maduro, trata-se de um "marine que serviu em bases da CIA no Iraque" e foi capturado na posse de "armas pesadas" e de uma "grande quantidade de dólares".

A detenção ocorreu após as autoridades "descobrirem e desmantelarem" um plano para fazer explodir a refinaria de El Palito, a mais próxima de Caracas, localizada no estado central de Carabobo, de acordo com o Presidente venezuelano.

Horas antes de a detenção ser anunciada, o governo venezuelano tinha anunciado um "plano de emergência" para regular a "distribuição de combustível" face à grave escassez de gasolina no país sul-americano, que está a causar filas de espera nas estações de serviço.

A Venezuela tem as maiores reservas petrolíferas do mundo, mas sofre de uma enorme escassez de combustível.

Mesmo em Caracas, que foi poupada no passado, as filas nas estações de serviço atingem vários quilómetros em alguns locais e os condutores têm de esperar horas ou mesmo dias antes de poderem abastecer.

Em agosto, dois ex-militares norte-americanos, Luke Alexander Denman e Airan Berry, foram condenados a 20 anos de prisão por acusações de conspiração, tráfico ilícito de armas de guerra e terrorismo, na sequência de uma incursão armada na Venezuela, em maio.

Denman disse num vídeo divulgado pelo Governo venezuelano que tinha ordens para assumir o controlo de um aeroporto perto de Caracas para enviar Maduro para os EUA, onde é procurado por várias acusações relacionadas com drogas.