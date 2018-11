A Marinha ucraniana diz que as forças especiais russas apreenderam três de seus navios no Mar Negro. Dois marinheiros ucranianos foram feridos no incidente, avança a Reuters.

As acusações ucranianas de que a Rússia tinha aberto fogo sobre os seus navios, surge dias depois de Moscovo ter acusado a Ucrânia de entrar ilegalmente nas águas russas, no estreito de Kerch, no Mar de Azov.

O presidente Petro Poroshenko convocou uma reunião do seu gabinete militar para discutir a situação.